بإلزام الشراء.. سانشو إلى تشيلسي

السبت، 31 أغسطس 2024 - 21:44

كتب : FilGoal

جادون سانشو

أعلن تشيلسي عن تعاقده مع الجناح جادون سانشو قادما من مانشستر يونايتد.

وتشير التقارير إلى إتمام الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إلزام بالشراء في نهاية الموسم مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

وكان ديفيد أورنستن صحفي موقع "ذا أثلتيك" الأمريكي قد كشف عن إتمام الاتفاق بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على انتقال جادون سانشو إلى البلوز على سبيل الإعارة مع إلزام بالشراء في نهاية الموسم.

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وكانت شبكة سكاي سبورتس قد كشفت عن محاولات تشيلسي لضم جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد.

وأشار أورنستين سابقا إلى ظهور رحيم سترلينج لاعب تشيلسي كمقترح في صفقة تبادلية مع سانشو، وذلك لحل موقف تعاقدي معقد.

ويرتبط سترلينج بتعاقد مع تشيلسي لمدة ثلاث سنوات مقبلة براتب 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتم حل هذا الموقف بانتقاله إلى أرسنال في اللحظات الأخيرة.

ودخل سانشو في خلاف مع مدربه إريك تين هاج الموسم الماضي ورفض الاعتذار وعلى إثره قضى النصف الثاني منه معارا لبروسيا دورتموند.

وتم حل الخلاف بداية الموسم الجاري وشارك اللاعب الإنجليزي في الوديات التي خاضها يونايتد في الجولة التحضيرية في أمريكا.

وذكر تين هاج أن سانشو غاب عن المباراة الأولى بسبب المرض.

جادون سانشو تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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