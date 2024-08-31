فليك: رافينيا يستطيع أن يسجل هاتريك مرة أخرى.. وهذا أكثر ما أعجبني في المباراة

السبت، 31 أغسطس 2024 - 21:23

كتب : FilGoal

هانز فليك

يرى هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن رافينيا لاعب الفريق يستطيع أن يسجل هاتريك مرة أخرى.

واكتسح برشلونة منافسه ريال بلد الوليد بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي: "أكثر ما أعجبني في اللاعبين خلال المباراة أنهم فهموا أن عليهم تقديم 100% منذ البداية وحتى النهاية".

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وأضاف "كان هدفنا هو الفوز في جميع المباريات قبل التوقف الدولي".

وأكمل "هاجمنا من أجل الاستمرار في إحراز الأهداف ورؤية ذلك طوال المباراة شيء جيد ويجعل المشجعين فخورين".

وشدد "أشعر بالسعادة بما يقال عني، لكن لا ننسى أننا في المباراة الرابعة فقط، أنا هنا لجعل الفريق يقدم أفضل أداء فردي وجماعي".

وتابع "من الجيد للغاية أننا لم نفقد حماسنا وهجومنا على الخصم بعد تسجيل الهدف السابع، صحيح أن لدينا العلامة الكاملة من النقاط، لكن كرة القدم تتغير بطريقة سريعة".

وواصل "لدينا عقلية إيجابية جيدة الآن، والجميع يتأثر بذلك ويمكن للجميع أن يرى ذلك على اللاعبين".

وأكد "واجهت داني أولمو عندما كان في لايبزيج وكان لا يصدق ما يفعله، يعطي التوازن في وسط الملعب رفقة بيدري".

وأنهى حديثه قائلا: "مستوى رافينيا لا يفاجئني، ربما يحتاج إلى بعض الوقت لكي يسجل هاتريك آخر، لديه كل الجودة لتسجيل هاتريك في كثير من المناسبات ومن المهم أن يتحرك في المساحات دائما".

ويعتبر رافينيا أول لاعب يسجل هاتريك في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

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