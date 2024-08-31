بثلاثية سيف وشلبي وسامسون.. الزمالك ينتصر وديا على سبورتنج

السبت، 31 أغسطس 2024 - 21:12

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

انتصر الزمالك على سبورتنج بنتيجة 3-0 في مباراة ودية أقيمت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب.

سجل ثلاثية الزمالك: سيف جعفر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد صبحي وحسن أبو المعاطي وحمزة المثلوثي وأحمد مجدي وعمر جابر، ونبيل عماد ومحمد السيد وناصر ماهر، وأحمد سيد "زيزو" وسيد عبد الله وحسام أشرف.

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وبعد 25 دقيقة دفع جوميز بكل من سيف جعفر وحازم أسامة بدلا من محمد السيد وسيد عبد الله، ثم التغيير الثالث في الدقيقة 35 بنزول محمود الشناوي بدلا من محمد صبحي.

وفي آخر دقيقة بالشوط الأول سجل سيف جعفر هدف الزمالك الأول بعدما تلقى عرضية من حازم أسامة أودعها على يسار الحارس.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتغييرات عديدة.

فشارك كل من: محمود الشناوي وأحمد محمود وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد عاطف ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

ثم دفع جوميز في الدقيقة 60 بعمر عبد العزيز بدلا من الشناوي في حراسة المرمي، ثم شارك أكينيولا ومهاب ياسر في الدقيقة 70 بدلا من ناصر منسي وشيكابالا.

وأضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 83، وعزز أكينيولا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بثلاثية دون رد.

الزمالك سبورتنج ودي
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