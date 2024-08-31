هاتريك رافينيا وليفاندوفسكي يتخطى بعض فرق الدوري.. برشلونة يكتسح بلد الوليد

اكتسح برشلونة منافسه ريال بلد الوليد بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل رافينيا (3) وداني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي وفيران توريس.

وكان لامين جمال حاسما في الـ8 مباريات الماضية إذ سجل هدفين وصنع 6 آخرين.

وأصبح لامين جمال الأكثر مساهمة في الدوري للاعبين تحت 18 عاما في القرن الـ21، إذ ساهم في 14 هدفا مسجلا 6 أهداف وصنع 8 آخرين، وتخطى بويان كركيتش الذي سجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

وبات ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل أهداف في أول 4 مباريات في الدوري الإسباني منذ ليونيل ميسي في موسم 2018-2019 الذي أحرز أيضا 4 أهداف.

ويعتبر رافينيا أول لاعب يسجل هاتريك في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

وبصناعة لامين جمال 4 أهداف، أصبح لامين يتساوى مع فريق ريال مدريد بأكمله في صناعة الأهداف حتى الآن في ليجا.

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات ليتخطى 13 فريقا في الدوري في عدد الأهداف.

وبهذا الفوز يظل برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 12 نقطة.

بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

بداية قوية

قرر برشلونة البدء بكل قوة إذ في الدقيقة الرابعة سدد أولمو كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات وترتطم في القائم عقب عرضية من ليفاندوفسكي.

هدف أبيض

تمكن أولمو من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة، لكن كان في موقف تسلل في الدقيقة التاسعة.

أول الأهداف

استطاع رافينيا تسجيل هدف الافتتاح لفريقه في الدقيقة 20 بعد تمريرة رائعة من باو كوبارسي ليسدد رافينيا الكرة في المرمى.

وبعد 4 دقائق فقط ضاعف ليفاندوفسكي النتيجة بعد تمريرة رائعة أخرى لكن من لامين جمال، وتسلم رائع من ليفاندوفسكي ثم سدد الكرة وسكنت الشباك.

دور المدافع

جاء دور المدافع كوندي ليسجل هو الآخر لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تسديدة عقب عرضية من ركلة ركنية.

القائم يتدخل مرة أخرى

تدخل القائم مرة أخرى في الدقيقة 57 بعد تسديدة قوية من ليفاندوفسكي.

لا يعرف التوقف

عاد رافينيا وسجل الهدف الثاني الشخصي له بعدما ارتدت له الكرة داخل منطقة الـ6 ياردات وسجلها بسهولة في الدقيقة 64.

أكمل الهاتريك

أكمل رافينيا الهاتريك في الدقيقة 71 بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة رائعة للامين جمال.

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