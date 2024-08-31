بمشاركة الأهلي.. تقارير سعودية تكشف موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي يشارك بها الأهلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأكبر من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

ووفقا لتقارير سعودية فإن موعد القرعة هو 9 ديسمبر المقبل.

وستقام مباريات البطولة بين 15 يونيو 2025 وحتى 13 يوليو 2025.

ويتبقى مقعدين لم يتم حسمهما حتى الآن، هما بطل أمريكا الجنوبية 2024 وممثل أمريكا.

وتأهل حتى الآن للبطولة التي ستقام من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو كل من التالي:

إفريقيا

الأهلي

الوداد (المغرب)

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

الترجي (تونس)

آسيا

الهلال (السعودية)

أوروا ريدز (اليابان)

العين (الإمارات)

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

أوروبا

تشيلسي (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

بورتو (البرتغال)

بنفيكا (البرتغال)

بروسيا دورتموند (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

أتليتكو مدريد (إسبانيا)

سالزبورج (النمسا)

أمريكا الشمالية

كلوب ليون (المكسيك)

مونتيري (المكسيك)

باتشوكا (المكسيك)

سياتل ساوندرز (أمريكا)

أوقيانوسيا

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

أمريكا الجنوبية

بالميراس (البرازيل)

فلامينجو (البرازيل)

فلومينينزي (البرازيل)

ريفر بليت (الأرجنتين)

بوكا جونيورز (الأرجنتين)