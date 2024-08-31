خبر في الجول - المصري يقدم عرضا لـ ضم بوبو من بيراميدز

قدّم المصري عرضا لضم محمد رضا "بوبو" من بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com.
وانضم بوبو الموسم الماضي لبيراميدز قادما من فيوتشر آنذاك.
وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر المدير الفني لـ المصري تواصل مع اللاعب الذي دربه من قبل في فيوتشر.
ويعد علي ماهر أكثر مدرب شارك بوبو تحت قيادته إذ خاض 69 مباراة معه سجل 8 وصنع 6 وتوج بلقب كأس الرابطة مع فيوتشر.
لاعب الوسط البالغ 23 عاما خاض 26 مباراة مع بيراميدز سجل هدفين وصنع 3 وتوج بلقب كأس مصر.
وسبق أن خاض بوبو 87 مباراة مع وادي دجلة من قبل سجل خلالها 5 وصنع 3.
كما لعب مع مودرن سبورت 69 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8.
وارتدى بوبو قميص منتخب مصر من قبل في مباراة ودية أمام جنوب السودان تحت قيادة روي فيتوريا.
ويستعد المصري للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية حيث سيواجه الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني.
من هو محمد رضا بوبو؟
بدأ مسيرته في أكاديمية الزمالك بكفر صقر محافظة الشرقية في عمر الـ 6 سنوات وكان دائما ما يتلقى دعم كبير من والده الذي اصطحبه معه في كل مكان ليراه يمارس كرة القدم.
بعد فترة ذهب بوبو لاختبارات إنبي ولم يتم قبوله ليقرر التوقف عن ممارسة كرة والتركيز في الدراسة ولكنه عاد واختبر في وادي دجلة وتم اختياره من قبل علي أبو جريشة، وتم اختياره للاختبار في أكاديمية JMG ضمن 6 لاعبين وبعد أسبوعين تم قبوله في الاختيارات.
أقام بوبو مع جدته وخاله في قليوب ليكون قريبا من أماكن تدريبه ولكن بعد الانضمام للأكاديمية أصبحت هي مكان إقامته، وبعمر الـ 15 عاد بوبو لناشئين وادي دجلة واستمر حتى شاهده أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك في عمر الـ 16 ويتدرب مع الفريق الأول.
المشاركة الأولى لبوبو مع الفريق الأول لوادي دجلة كانت ضد الشرقية على ملعب فريق محافظته وتفاجئت عائلته بمشاهدته في المباراة لأنه لم يخبر أي شخص قبلها تحسبا لعدم مشاركته.
استمر بوبو مع الفريق الأول ولم يشارك مع الشباب من جديد وأصبح أحد الركائز الأساسية للفريق.
وأصبح أسرع لاعب يصل لـ 150 مباراة قبل أن يتم 20 عاما خلال القرن الحالي في الدوري المصري.
انضم لفيوتشر وتوج بلقب كأس الرابطة، ومنها انضم لمنتخب مصر الأول تحت قيادة روي فيتوريا.