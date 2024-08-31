خبر في الجول - المصري يقدم عرضا لـ ضم بوبو من بيراميدز

بدأ مسيرته في أكاديمية الزمالك بكفر صقر محافظة الشرقية في عمر الـ 6 سنوات وكان دائما ما يتلقى دعم كبير من والده الذي اصطحبه معه في كل مكان ليراه يمارس كرة القدم.

بعد فترة ذهب بوبو لاختبارات إنبي ولم يتم قبوله ليقرر التوقف عن ممارسة كرة والتركيز في الدراسة ولكنه عاد واختبر في وادي دجلة وتم اختياره من قبل علي أبو جريشة، وتم اختياره للاختبار في أكاديمية JMG ضمن 6 لاعبين وبعد أسبوعين تم قبوله في الاختيارات.

أقام بوبو مع جدته وخاله في قليوب ليكون قريبا من أماكن تدريبه ولكن بعد الانضمام للأكاديمية أصبحت هي مكان إقامته، وبعمر الـ 15 عاد بوبو لناشئين وادي دجلة واستمر حتى شاهده أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك في عمر الـ 16 ويتدرب مع الفريق الأول.

المشاركة الأولى لبوبو مع الفريق الأول لوادي دجلة كانت ضد الشرقية على ملعب فريق محافظته وتفاجئت عائلته بمشاهدته في المباراة لأنه لم يخبر أي شخص قبلها تحسبا لعدم مشاركته.

استمر بوبو مع الفريق الأول ولم يشارك مع الشباب من جديد وأصبح أحد الركائز الأساسية للفريق.

وأصبح أسرع لاعب يصل لـ 150 مباراة قبل أن يتم 20 عاما خلال القرن الحالي في الدوري المصري.

انضم لفيوتشر وتوج بلقب كأس الرابطة، ومنها انضم لمنتخب مصر الأول تحت قيادة روي فيتوريا.