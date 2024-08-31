جراحة ناجحة لـ كريم فؤاد في الرباط الصليبي للركبة في ألمانيا

خضع كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي لجراحة ناجحة في الركبة في ألمانيا.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة خلال مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري.

وسافر كريم فؤاد إلى ألمانيا رفقة أحمد جاب الله طبيب الأهلي قبل أيام، ثم خضع للجراحة اليوم السبت.

ويعود كريم فؤاد إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل بعدها يبدأ البرنامج العلاجي ومن بعده التأهيلي للتعافي من الإصابة.

واعتمد الأهلي على كريم فؤاد مؤخرا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

وخاض فؤاد 39 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

وفي حال تأكد الإصابة ستكون تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة الموسم الماضي.

من هو كريم فؤاد؟

وُلد في مدينة طنطا، وبدأ مسيرته مع ناشئين نادي النجوم حتى وصل للفريق الأول.

في 2020 انتقل لإنبي معارا وخلال تلك الفترة قدم أداءً رائعا بالإضافة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ولفت نظر الأهلي الذي تعاقد معه عقب نهاية الموسم.

جميع أشقاء كريم فؤاد مارسوا كرة القدم لذلك فهو يحصل على آرائهم قبل أي خطوة تتعلق بمسيرته.

كاد أن يذهب إلى بنفيكا لقضاء فترة معايشة ولكن حظر السفر بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

يجيد كريم اللعب كظهير أيمن أو أيسر، كما يجيد اللعب كجناح.

مع بداية الموسم الماضي قرر مارسيل كولر تغيير مركزه من ظهير إلى جناح وهو ما شهدت تألقا كبيرا منه على مستوى تسجيل الأهداف والصناعة ولكنه بعد 12 مباراة من الموسم تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بيراميدز.