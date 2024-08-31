العروبة السعودي يعلن ضم كورت زوما

أعلن نادي العروبة التعاقد مع كورت زوما لاعب وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعتبر الانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم دون أحقية الشراء حسب إعلان نادي وست هام.

ولم يشارك المدافع الفرنسي في أي مباراة لفريقه خلال الموسم الجاري.

ولعب زوما في الموسم الماضي 39 مباراة مع فريقه وسجل 3 أهداف وتلقى 4 بطاقات صفراء.

وانضم زوما إلى وست هام قادما من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.

وتوج زوما ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 مع تشيلسي.

وكذلك حصل على بطولة الدوري الإنجليزي مرتين في 2014-2015 و2016-2017.

ويحتل العروبة المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي دون رصيد، إذ خسر ضد الأهلي بهدفين دون رد، وكذلك من الوحدة بهدفين مقابل هدف.

ويضم فريق العروبة في صفوفه كريستيان تيو لاعب برشلونة السابق.