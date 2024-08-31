العروبة السعودي يعلن ضم كورت زوما
السبت، 31 أغسطس 2024 - 18:34
كتب : FilGoal
أعلن نادي العروبة التعاقد مع كورت زوما لاعب وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كيرت زوما
النادي : العروبة
ويعتبر الانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم دون أحقية الشراء حسب إعلان نادي وست هام.
القادم ،،
من قلب البريمرليغ ⚒️🔛💪🏻
" كورت زوما هُنا 👇🏻.. لا يجب أن نخاف " 🔐🥷#يلا_عروبة 💚💛 pic.twitter.com/9t7oXK72I1— نادي العروبة السعودي (@ALOROBAH_FC) August 31, 2024
ولم يشارك المدافع الفرنسي في أي مباراة لفريقه خلال الموسم الجاري.
ولعب زوما في الموسم الماضي 39 مباراة مع فريقه وسجل 3 أهداف وتلقى 4 بطاقات صفراء.
وانضم زوما إلى وست هام قادما من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.
وتوج زوما ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 مع تشيلسي.
وكذلك حصل على بطولة الدوري الإنجليزي مرتين في 2014-2015 و2016-2017.
ويحتل العروبة المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي دون رصيد، إذ خسر ضد الأهلي بهدفين دون رد، وكذلك من الوحدة بهدفين مقابل هدف.
ويضم فريق العروبة في صفوفه كريستيان تيو لاعب برشلونة السابق.