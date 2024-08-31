سجل وصنع.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز الأول في الموسم

حقق آينتراخت فرانكفورت الفوز على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الثانية من الدوري الألماني.

سجل ثلاثية فرانكفورت في المباراة كل من هوجو إيكيتيكي وهوجو لارسون وعمر مرموش.

بالفوز حصل فرانكفورت على النقاط الثلاث الأولى في الدوري بعد الخسارة في المباراة الأولى، بينما استمر هوفنهايم بنفس الرصيد من النقاط بعد الفوز في أول مباراة.

بدأ مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت للمباراة الثانية على التوالي.

تقدم فرانكفورت بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق إيكيتيكي بصناعة من مرموش.

وأضاف لارسون الهدف الثاني في الدقيقة 33 بصناعة من إيكيتيكي.

وفي الدقيقة 56 مستغلا تمريرة من ماريو جوتزة لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وخلال 3 مباريات في الموسم سجل مرموش هدف وصنع ثلاثة أهداف مع مرموش منذ بداية الموسم.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد فولفسبورج يوم السبت 14 سبتمبر، بينما يلتقي هوفنهايم مع باير ليفركوزن بنفس اليوم.