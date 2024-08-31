الفرعون المصري جاهز للظهور الأول.. عبد المنعم ينضم لقائمة نيس ضد أنجيه

أعلن فرانك هايس المدير الفني لـ نيس قائمة الفريق المستدعاه لمباراة أنجيه.

ويستعد نيس لمواجهة منافسه أنجيه في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتلقى الدولي المصري محمد عبد المنعم الاستدعاء الأول لمباراة فريقه.

وانضم عبد المنعم إلى نيس قادما من الأهلي لمدة 4 أعوام.

🛫 Voici le groupe 🔴⚫️ pour le déplacement sur le terrain du @AngersSCO 🕠 Coup d'envoi ce dimanche à 17h #SCOOGCN #IssaNissa #OGCNice pic.twitter.com/EYHB1Xkq1j — OGC Nice (@ogcnice) August 31, 2024

ويعتبر محمد عبد المنعم سابع مصري يحترف في الدوري الفرنسي الممتاز.

ويتواجد في الدوري حاليا مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر.

ويرتدي عبد المنعم القميص رقم 5 مع فريق نيس.

ويحتل نيس المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بنقطة واحدة، بينما يتذيل أنجيه الجدول بدون رصيد.