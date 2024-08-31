الفرعون المصري جاهز للظهور الأول.. عبد المنعم ينضم لقائمة نيس ضد أنجيه

السبت، 31 أغسطس 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

أعلن فرانك هايس المدير الفني لـ نيس قائمة الفريق المستدعاه لمباراة أنجيه.

ويستعد نيس لمواجهة منافسه أنجيه في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتلقى الدولي المصري محمد عبد المنعم الاستدعاء الأول لمباراة فريقه.

وانضم عبد المنعم إلى نيس قادما من الأهلي لمدة 4 أعوام.

ويعتبر محمد عبد المنعم سابع مصري يحترف في الدوري الفرنسي الممتاز.

ويتواجد في الدوري حاليا مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر.

ويرتدي عبد المنعم القميص رقم 5 مع فريق نيس.

ويحتل نيس المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بنقطة واحدة، بينما يتذيل أنجيه الجدول بدون رصيد.

محمد عبد المنعم
نرشح لكم
سجل وصنع.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز الأول في الموسم بعد 9 سنوات على رحيله.. كوكا يعود لـ ريو أفي انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(1) هوفنهايم مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة هوفنهايم تقارير: تريزيجيه ينتقل إلى الريان القطري صلاح يكشف سر أهدافه ضد مانشستر يونايتد.. كيف تغير وأغنية يحبها سيدربه نجم ليفربول.. إجراء وحيد يفصل عمر فايد عن الانتقال من فنربخشة إلى بيرشوت لن يرحل؟ مصطفى محمد في قائمة نانت لمواجهة مونبييليه
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – وست هام ضد مانشستر سيتي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - المصري يقدم عرضا لـ ضم بوبو من بيراميدز 12 دقيقة | الدوري المصري
جراحة ناجحة لـ كريم فؤاد في الرباط الصليبي للركبة في ألمانيا 16 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود هجوم كالمعتاد وعودة جاك جريليش ضد وست هام 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العروبة السعودي يعلن ضم كورت زوما 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: رأيي في البطاقة الحمراء لـ رايس؟ لا شيء كالمعتاد 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سجل وصنع.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز الأول في الموسم 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الفرعون المصري جاهز للظهور الأول.. عبد المنعم ينضم لقائمة نيس ضد أنجيه ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان