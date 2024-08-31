مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: وافقنا على بيع عمر الساعي لـ الأهلي

وافق مجلس إدارة الإسماعيلي على بيع عمر الساعي لاعب وسط الفريق إلى الأهلي.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "وافقنا على بيع عمر الساعي للأهلي بعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت".

وأضاف "المجلس وافق على بيع الساعي للأهلي بعدما زاد المقابل المادي المقدم من قبل النادي الأحمر للتعاقد معه".

وأكمل "يتم الآن صياغة العقود والتوقيع على الاستغناء الخاص باللاعب ومن ثم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

كما تواصل FilGoal.com مع مصدر مسؤول من الأهلي الذي أكد على إتمام الاتفاق مع الإسماعيلي ضم الساعي.

وكان الإسماعيلي قرر عدم بيع عمر الساعي للأهلي بسبب رغبة النادي في الحصول على مقابل مادي أكبر وهذا ما تم في النهاية.

ويلعب الساعي مع الفريق الأول للإسماعيلي منذ عام 2022.

صاحب الـ 21 عاما لعب خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 33 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.