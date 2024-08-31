انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (7)-(0) بلد الوليد
السبت، 31 أغسطس 2024 - 17:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد منافسه ريال بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بلد الوليد في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 85: جووووووول فيران توريس بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من رافينيا.
ق 82: جووووووول أولمو بعدما تخطى مدافع بلد الوليد بطريقة رائعة وسدد في المرمى.
ق 71: جوووووول رافينيا بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة رائعة من لامين جمال
ق 64: جووووول رافينيا بعدما ارتدت له الكرة داخل منطقة الـ6 ياردات وسجلها بسهولة.
ق 57: تسديدة قوية من ليفاندوفسكي ترتطم في القائم.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+2: جووووول جول كوندي بعد تسديدة عقب عرضية من ركلة ركنية.
ق 24: جووووول ليفاندوفسكي بعد تمريرة رائعة أخرى لكن من لامين جمال، وتسلم رائع من ليفاندوفسكي ثم سدد الكرة وسكنت الشباك.
ق 20: جوووول رافينيا بعد تمريرة رائعة من باو كوبارسي ليسدد رافينيا الكرة في المرمى.
ق 9: أولمو يسجل الهدف الأول لبرشلونة، لكن كان في موقف تسلل.
ق 4: داني أولمو يسدد كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات وترتطم في القائم عقب عرضية من روبرت ليفاندوفسكي.
بداية المباراة