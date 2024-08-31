انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (7)-(0) بلد الوليد

السبت، 31 أغسطس 2024 - 17:39

كتب : FilGoal

داني أولمو - رايو فايكانو ضد برشلونة

يقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد منافسه ريال بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بلد الوليد في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 85: جووووووول فيران توريس بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من رافينيا.

ق 82: جووووووول أولمو بعدما تخطى مدافع بلد الوليد بطريقة رائعة وسدد في المرمى.

ق 71: جوووووول رافينيا بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة رائعة من لامين جمال

ق 64: جووووول رافينيا بعدما ارتدت له الكرة داخل منطقة الـ6 ياردات وسجلها بسهولة.

ق 57: تسديدة قوية من ليفاندوفسكي ترتطم في القائم.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: جووووول جول كوندي بعد تسديدة عقب عرضية من ركلة ركنية.

ق 24: جووووول ليفاندوفسكي بعد تمريرة رائعة أخرى لكن من لامين جمال، وتسلم رائع من ليفاندوفسكي ثم سدد الكرة وسكنت الشباك.

ق 20: جوووول رافينيا بعد تمريرة رائعة من باو كوبارسي ليسدد رافينيا الكرة في المرمى.

ق 9: أولمو يسجل الهدف الأول لبرشلونة، لكن كان في موقف تسلل.

ق 4: داني أولمو يسدد كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات وترتطم في القائم عقب عرضية من روبرت ليفاندوفسكي.

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني بلد الوليد
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