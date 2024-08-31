أمرابط: لا يمكنني رفض العمل مع مورينيو

السبت، 31 أغسطس 2024 - 17:11

كتب : FilGoal

سفيان إمرابط

أعرب المغربي سفيان أمرابط للعب فنربشخة الجديد عن تحمسه للعمل مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

وانضم أمرابط إلى فنربشخة معارا من فيورنتينا مع وجود بند بأحقية الشراء.

وقال سفيان أمرابط لاعب فنربخشة في مؤتمر تقديمه: "مورينيو أخبرني بعد مباراة روما وفيورنتينا أنه يريد العمل معي وكانت هذه أمنيتي أيضا. نحن معا اليوم في فنربخشة".

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وأضاف لاعب الوسط الدولي المغربي "إذا أرادك مدرب مثل مورينيو، فمن الصعب جدا أن ترفض. إنه شخص مميز".

ويخوض جوزيه مورينيو موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لفنربخشة.

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مورينيو يعرف إمكانيات أمرابط جيدا منذ أن كان مدربا لروما.

لاعب الوسط المغربي انضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من فيورنتينا مع وجود بند بأحقية الشراء.

لكن النادي الإنجليزي لم يفعل بند شراء اللاعب المغربي.

أمرابط مورينيو
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