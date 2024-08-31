تشكيل برشلونة – أولمو أساسي لأول مرة.. ورافينيا ولامين يبدأن ضد بلد الوليد
السبت، 31 أغسطس 2024 - 17:02
كتب : FilGoal
أعلن هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في ملعب مونتجويك.
ويتواجد داني أولمو لأول مرة كأساسي في تشكيل برشلونة بعد انتقاله للفريق قادما من لايبزيج.
وفاز برشلونة في أول ثلاث مباريات فيما ظفر بلد الوليد بأربع نقاط.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
في الدفاع: أليخاندرو بالدي- باو كوبارسي- إينيجو مارتينيز- جولز كوندي
في الوسط: بيدري- مارك كاسادو- داني أولمو
في الهجوم: رافينيا- روبرت ليفاندوفسكي- لامين جمال
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