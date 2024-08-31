انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(1) هوفنهايم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانفكورت ضد هوفنهايم.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

عمر مرموش يبدأ في التشكيل الأساسي لأرسنال.

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نهاية المباراة

ق80. خروج مرموش ودخول فراس شايبي.

ق56. جووووول الثالث لفرانكفورت عن طريق عمر مرموش يعد تمريرة من ماريو جوتزة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق54. جوووول أول لهوفنهايم عن طريق أندري كراماريتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. محاولة جديدة من مرموش بعد انطلاقة من جهة اليسار ولكنه يسدد بجانب المرمى.

ق33. جوووول الثاني لفرانكفورت عن طريق هوجو لارسون بصناعة من إيكيتيكي.

ق24. جوووول أول لفرانكفورت عن طريق هوجو إيكيتيكي من صناعة عمر مرموش.

ق7. تسديدة من عمر مرموش باليسرى فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل