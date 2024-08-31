"من أجل استكمال الرحلة" تعليق عواد على تجديد تعاقده مع الزمالك

السبت، 31 أغسطس 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

محمد عواد

عقب محمد عواد حارس مرمى الزمالك على تجديد تعاقده مع الفريق.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الزمالك تجديد تعاقده مع محمد عواد لمدة 3 سنوات.

وكتب عواد عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله .. من أجل استكمال الرحلة وبناء التاريخ مع أعظم نادي وجماهير في مصر، جددت عقدي مع نادي الزمالك دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى فكل شيء يمر ولكن التاريخ يستمر، ذلك أنا في أسعد أيام حياتي بإعلان استمراري داخل بيتي ووسط الجمهور الأفضل واختياري بدون أي تردد الاستمرار في كتابة التاريخ .. شكراً جماهير نادي الزمالك، شكراً مجلس الإدارة وبإذن الله تكون مرحلة جديدة نحلم ونحقق كل طموحات جماهيرنا ونعود من جديد على منصات التتويج

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عاش نادي الزمالك .. عاشت جماهيره العظيمة.

عواد كان قد انتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الزمالك لاتفاق مع اللاعب على تجديد تعاقده مع الفريق.

وكان مصدر مقرب من عواد قد كشف في وقت سابق لـ FilGoal.com عن رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق.

الحارس صاحب الـ32 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الإسماعيلي في عام 2019 بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض عواد مع الزمالك 103 مباراة استقبل خلالهم 85 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 48 لقاء.

وتوج عواد مع الزمالك بالدوري وكأس مصر مرتين لكل منهما ومرة لكل من كأس السوبر والكونفدرالية.

محمد عواد الزمالك الدوري المصري
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