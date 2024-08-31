سام مرسي وفيليبس يقودان تشكيل إبسويتش أمام فولام.. والحمادي على الدكة

يقود لاعب الوسط المصري سام مرسي تشكيل إبسويتش تاون في مواجهة فولام.

ويلعب إبسويتش تاون أمام فولام في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مرسي في التشكيل الأساسي لناديه الذي يحمل شارة قيادته للمباراة الثالثة على التوالي عقب مواجهتي ليفربول ومانشستر سيتي.

فيما يتواجد العراقي علي الحمادي ضمن بدلاء إبسويتش تاون.

وأعلن كيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون تشكيل فريقه الذي سيواجه فولام.

وجاء تشكيل إبسويتش كالتالي:

في حراسة المرمى: موريك

في الدفاع: ليف ديفيز- يعقوب جريفز- لوك ولفيندين- أكسيل توانزيبي

في الوسط: أوجبيني- سام مرسي- كالفين فيليبس

في الهجوم: عوماري هوتشينسون - ليام ديلاب - سموديكس.

ويبحث إبسويتش تاون عن الحصول على النقطة الأول بعد الخسارة في أول جولتين.