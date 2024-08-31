مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة هوفنهايم
السبت، 31 أغسطس 2024 - 15:48
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد هوفنهايم.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلتقي فرانكفورت مع هوفنهايم على ملعب الأول في الجولة الثانية من الدوري الألماني.
ويبدأ عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.
وجاء تشكيل فرانكفورت بالكامل كالتالي:
الحارس: كيفن تراب.
الدفاع: راسموس كريستسنسن – توتا – روبن كوخ – أرثر ثاتي.
الوسط: ماريو كوتزة – إلياس سخيري – هوجو لارسون – نيلس نكوندو.
الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش.
ولعب مرموش المباراة الأولى بشكل أساسي ضد دورتموند والتي خسر فيها الفريق بهدفين دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك.
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