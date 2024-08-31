مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة هوفنهايم

السبت، 31 أغسطس 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

عمر مرموش - دورتموند ضد فرانكفورت

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد هوفنهايم.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويلتقي فرانكفورت مع هوفنهايم على ملعب الأول في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

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وجاء تشكيل فرانكفورت بالكامل كالتالي:

الحارس: كيفن تراب.

الدفاع: راسموس كريستسنسن – توتا – روبن كوخ – أرثر ثاتي.

الوسط: ماريو كوتزة – إلياس سخيري – هوجو لارسون – نيلس نكوندو.

الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش.

ولعب مرموش المباراة الأولى بشكل أساسي ضد دورتموند والتي خسر فيها الفريق بهدفين دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني
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