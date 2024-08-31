مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة هوفنهايم

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد هوفنهايم.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

ويلتقي فرانكفورت مع هوفنهايم على ملعب الأول في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

وجاء تشكيل فرانكفورت بالكامل كالتالي:

الحارس: كيفن تراب.

الدفاع: راسموس كريستسنسن – توتا – روبن كوخ – أرثر ثاتي.

الوسط: ماريو كوتزة – إلياس سخيري – هوجو لارسون – نيلس نكوندو.

الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش.

ولعب مرموش المباراة الأولى بشكل أساسي ضد دورتموند والتي خسر فيها الفريق بهدفين دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك.