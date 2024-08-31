يويفا يكشف المواعيد الجديدة لدوري أبطال أوروبا.. ليالي الخميس والمباريات تستمر للعام المقبل

السبت، 31 أغسطس 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2023-24

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم السبت رسميا مواعيد الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا في نظامه الجديد.

وتقام البطولة بمشاركة 36 فريقا بدلا من 32 بنظام الدوري وليس من 8 مجموعات كما كان النظام سابقا.

وسيخوض كل فريق 8 مباريات 4 في ملعبه ومثلهم خارجه ضد فرق مختلفة وليس ذهاب وإياب كما كان يحدث في الماضي.

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وسيتأهل أصحاب أول 8 مراكز مباشرة لدور الـ16 فيما يخوض أصحاب المراكز من 9 لـ24 ملحق لتحديد بقية المتأهلين.

فيما تودع بقية الفريق كل المنافسات الأوروبية ولن ينتقلوا للدوري الأوروبي.

وسنشهد خلال الموسم الجديد من البطولة لأول مرة إقامة مباريات يوم الخميس بعدما كانت تقام اللقاءات يومي الثلاثاء والأربعاء فقط من قبل.

كما أنه لأول مرة سيمتد الدور الأول من البطولة حتى شهر يناير المقبل بعدما كان ينتهي دور المجموعات في ديسمبر من كل عام.

هذا بالإضافة لأن آخر جولة من الدوري ستقام بالكامل في يوم واحد في وقت واحد.

فيما حافظ يويفا على فكرة إقامة مباراتين مبكرا عن بقية المباريات.

وإليكم المواعيد كاملة:

تجدر الإشارة إلى انه يجب أن تضيف ساعة للمواعيد المعلنة كي تصبح بتوقيت القاهرة.

الجولة الأولى حتى الرابعة

الجولة الخامسة حتى الثامنة

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