تقارير: تريزيجيه ينتقل إلى الريان القطري

بات محمود حسن "تريزيجيه" قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الريان القطري.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور الريان طرابزون سبور

وحسبما ذكرت المواقع التركية " kuzeyekspres" و"فوتو سبور" فإن طرابزون وافق على عرض الريان لضم لاعب منتخب مصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولم تشر التقارير إن كان هناك بند أحقية شراء في المستقبل أم لا.

وخرج تريزيجيه من قائمة مباراة فريقه المقبلة في الدوري التركي ضد ايوبسبور.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

وخاض تريزيجيه مع منتخب مصر 74 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع تسعة آخرين.