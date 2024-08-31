نادي النجوم يطالب بمنع الإسماعيلي من المشاركة في الدوري

السبت، 31 أغسطس 2024 - 15:13

كتب : رضا السنباطي

نادي النجوم

تقدم نادي النجوم بشكوى رسمية إلى لجنة تراخيص الأندية بالإتحاد المصري لكرة القدم لمنع منح الترخيص للنادي الإسماعيلي للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024/2025.

ويأتى شكوى نادي النجوم ضد الإسماعيلي بشأن مستحقات متأخرة في صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الفريقين السابق.

وغُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت سابق.

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وقال نادي النجوم في بيان: "تقدمنا بشكوى رسمية تطبيقا للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والتي تمنع حصول الأندية على ترخيص المشاركة دون تطبيق المعايير الخاصة بمنح الترخيص وأهم هذه المعايير هو المعيار المالي والذي يمنع أي نادي مدين لنادي آخر بموجب حكم نهائي بات ما لم يقدم هذا النادي ما يُفيد سداد المديونية أو الحصول من الدائن على موافقة أو تسوية".

وأضاف "إتخذ نادي النجوم كافة الإجراءات الخاصة لإيقاف الترخيص عن النادي الإسماعيلي لحين التسوية النهائية للمديونية والتي مر على إلزامية الوفاء بسدادها ما يقرب من أربعة سنوات ، راعى فيها نادي النجوم كل الوسائل التي تحافظ على علاقة جيدة مع النادي الإسماعيلي وجماهيره دون أي تعاون أو تقدير من جانب إدارة النادي الإسماعيلي".

وتابع "بذلك فإن نادي النجوم متمسك بتنفيذ لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الصارمة المتعلقة بالمعايير الملزمة ، هذا بالإضافة الى تمسك نادي النجوم بتطبيق قرار لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف القيد للنادي الاسماعيلي بسبب تلك المديونية".

ويلعب إبراهيم حسن حاليا في صفوف البنك الأهلي.

الإسماعيلي نادي النجوم
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