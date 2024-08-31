مؤتمر أنشيلوتي: لا نعاني من مشكلة هجومية.. وسنصل للحل المناسب

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن خط الهجوم لا يعاني من أي مشكلة منذ بداية الموسم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أن الجماهير ستساعدنا ضد بيتيس، نريد أن نظهر أفضل ما لدينا عقب مباراة لاس بالماس والفريق لديه الرغبة في لعب مباراة جيدة".

وواصل "هناك وقت كافي لإيجاد الحلول، لأننا اعتدنا على اللعب بمثل تلك المواعيد وقد مررنا بالعديد من المشكلات من قبل".

وأكمل "شعورنا بالقلق يعني أننا نبحث عن الحلول، حتى الآن لم نتمكن من إيجاد التركيبة المثالية وعلينا تحسين ذلك، لقد تحدثت مع اللاعبين وأكدوا ذلك وعندما تكون المشكلة واضحة يكون الحل سهلا".

وتابع "مشكلتنا ليست معقدة، يجب أن ندافع بشكل أفضل، يجب أن يكون ذلك التزام جماعي، نشعر أننا نمر بمشكلة في استعادة الكرة وأن الخصوم يضربوننا بين الخطوط وهذا شيء يجب علينا حله".

وعن توسع الفارق مع برشلونة قال: "هذا لأن المباريات أثرت علينا بشكل أكبر ولم نلعب بأفضل طريقة ممكنة، الموسم لا يزال طويلا ونحن غير سعداء ليس بسبب الأربع نقاط ولكن لأننا لم نلعب بأفضل طريقة، ولكننا سنقاتل حتى النهاية بدون شك".

وكشف "مسدد ركلات الجزاء؟ هذا شيء يحدده اللاعبين في الملعب".

وشدد "سيبايوس لاعب مهم بالنسبة لنا، صحيح أنه لم يحصل على الدقائق التي يريدها ويستحقها ولكننا سعداء ببقائه ونعرف أنه سيكون مفيدا جدا للفريق".

واستمر "إذا فكرنا في العمل الدفاعي، فإن مبابي هو آخر واحد للتفكير حوله، هو يلعب بشكل جيد رغم عدم تسجيله وتأثيره يشكل الخطورة وتأقلمه لا يسبب مشكلة".

وأضاف "مبابي وفينيسيوس يتعاونان بشكل جيد بالنسبة لي والهجوم لا يشكل أي مشكلة بالنسبة لنا لأننا سجلنا في جميع المباريات ومع الوقت يتحسن التعاون بينهما وأيضا بين مبابي ولاعبي الوسط، لدينا أفضل مهاجمين في العالم".

وأتم "مسؤولية ركلات الجزاء ستقع على فينيسيوس ومبابي ولذلك أنا أفضل أن يختارا خلال المباراة فيما بينهما وأنا أثق بهما وسيعتمد الأمل على حالتهما داخل المباراة وما يحتاجه كل شخص".

وحصل ريال مدريد على 5 نقاط من أول 3 مباريات بالموسم بعد الفوز على بلد الوليد والتعادل مع لاس بالماس وريال مايوركا.