كما كشف في الجول – الزمالك يجدد تعاقده مع محمد عواد

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع حارس مرماه محمد عواد لمدة 3 سنوات.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

عواد كان قد انتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الزمالك لاتفاق مع اللاعب على تجديد تعاقده مع الفريق (طالع التفاصيل).

وكان مصدر مقرب من عواد قد كشف في وقت سابق لـ FilGoal.com عن رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق.

الحارس صاحب الـ32 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الإسماعيلي في عام 2019 بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض عواد مع الزمالك 103 مباراة استقبل خلالهم 85 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 48 لقاء.

وتوج عواد مع الزمالك بالدوري وكأس مصر مرتين لكل منهما ومرة لكل من كأس السوبر والكونفدرالية.