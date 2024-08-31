الرياضية: النصر يعرض 80 مليون ريال وتيليس مقابل الحربي.. والشباب يشترط ماني

قدم نادي النصر السعودي عرضا خرافيا لضم متعب الحربي ظهير أيسر الشباب خلال هذا الصيف.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعوي حتى يوم 2 سبتمبر.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن النصر عرض على الشباب 80 مليون ريال وأليكس تيليس مقابل ضم متعب الحربي.

وأوضحت الصحيفة أن الشباب يرغب في إدراج ساديو ماني في الصفقة بدلا من تيليس.

متعب الحربي كان قريبا من نادي الهلال خلال الأيام الماضية، بعدما عرض دفع مقابل مادي كبير إضافة إلى خدمات الثنائي محمد البريك ومصعب الجوير.

لكن الصفقة لم تتم رغم وصول الناديين إلى اتفاق حول انتقال الحربي.

الحربي كان مطمعا للرباعي : الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة بالموسم المنصرم، لكن هذا الصيف شهد صراع ناري بين الهلال والنصر على ضمه.

عقد متعب الحربي مع الشباب يمتد حتى يونيو 2026.

نادي الهلال يرغب في التعاقد مع الحربي لعدم قناعة جيسوس مدرب الفريق بالبرازيلي رينان لودي ويرغب في ضم الحربي لقيادة الجبهة اليسرى مع الاحتفاظ بخدمات صاحب الخبرة ياسر الشهراني.

متعب الحربي صاحب الـ24 عاما بات الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب السعودي وظهر في المباراتين الدوليتين الأخيرتين أمام باكستان والأردن بالتصفيات الآسيوية.

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