خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع عواد لتجديد تعاقده

توصل الزمالك لاتفاق مع محمد عواد حارس مرماه لتجديد تعاقده مع الفريق.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد توصل لاتفاق مع عواد على تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات بعد موافقته على العرض الأخير من الإدارة مع زيادته بنسبة بسيطة.

وكان مصدر مقرب من عواد قد كشف في وقت سابق لـ FilGoal.com عن رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق

الحارس صاحب الـ32 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الإسماعيلي في عام 2019 بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض عواد مع الزمالك 103 مباراة استقبل خلالهم 85 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 48 لقاء.

وتوج عواد مع الزمالك بالدوري وكأس مصر مرتين لكل منهما ومرة لكل من كأس السوبر والكونفدرالية.