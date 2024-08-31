كومباني: مواجهة برشلونة وسان جيرمان؟ أريد الفوز بكل المباريات

شدد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على ثقته في قدرات فريقه خلال منافسات الموسم الحالي.

ويخوض فينسنت كومباني موسمه الأول على رأس الجهاز الفني للعملاق البافاري.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 عن عدة مواجهات نارية في دور المجموعات، على رأسها برشلونة مع بايرن ميونيخ مجددا.

وقال كومباني في تصريحات للصحفيين: "مواجهة برشلونة وسان جيرمان؟ أريد الفوز بكل المباريات. الهدف الرئيسي هو أن يظل الفريق جاهزا في مثل هذه الأوقات".

وأضاف "أتطلع إلى المباريات والفرق المختلفة. أريد الفوز بكل لقاء ولكنني لا أعرف بعد كيف سيكون شعوري مع النظام الجديد".

وجاءت مباريات بايرن ميونيخ كالتالي:

باريس (داخل) - برشلونة (خارج) - بنفيكا (داخل) - شاختار (خارج) - دينامو زغرب (داخل) - فينورد (خارج) - براتيسلافا (داخل) - أستون فيلا (خارج).

وأقيمت القرعة هذا الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة الفرق ذهابا وإيابا كالسابق.