سيدربه نجم ليفربول.. إجراء وحيد يفصل عمر فايد عن الانتقال من فنربخشة إلى بيرشوت

قرر فنربخشة إعارة مدافعه عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

عمر فايد النادي : فنرباهتشة فنرباهتشة

وذكر موقع " busabahmalatya" التركي في تقرير له أن إجراءات التأشيرة هي الشيء الوحيد الذي يفصل مدافع المقاولون العرب السابق عن إتمام الانتقال إلى بيرشوت.

يأتي ذلك بعدما قرر جوزيه مورينيو عدم الاعتماد على عمر فايد في قائمة فنربخشة للموسم الجاري.

لذا قرر النادي التركي إعارته ليشارك في أكبر عدد من المباريات ويكتسب الخبرات.

وكان مصدر من فنربخشة كشف سابقا لـFilGoal.com "الأقرب حتى الآن هو إعارة عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي".

وأضاف "دريك كاوت المدير الفني لبيرشوت مهتم بضم اللاعب وهو ما يمنحه فرصة أكبر للتطور ولعب عدد دقائق أكبر".

وأتم "الصفقة لم تتم بشكل نهائي حتى الآن".

وخاض فايد الموسم الماضي 21 مباراة في جميع المسابقات مع نوفي بازار الصربي بعدما أعير له من فنربخشة كذلك.

ويتولى ديرك كويت لاعب ليفربول ونجم هولندا السابق تدريب بيرشوت البلجيكي.

يذكر أن النادي مملوك للسعودي عبد الله بن مساعد والذي يمتلك أيضا أندية شيفليد يونايتد الإنجليزي وشاتروه الفرنسي وكيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.

ويحتل بيرشوت المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري البلجيكي بعدما هُزم في أربع مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وسيكون عمر فايد صاحب الـ21 عاما المصري رقم 24 الذي يلعب في الدوري البلجيكي.

ويعد نادي ليرس والذي كان مملوك لماجد سامي مالك نادي وادي دجلة الأكثر استقاطبا للاعبين المصريين برصيد 13 لاعبا أبرزهم دودو الجباس وأحمد سيد زيزو وحسام غالي وأحمد سعيد أوكا وأحمد سمير فرج ومحمد عبد الواحد وكريم حافظ.

ولعب لفريق أندرلخت كل من أحمد حسن وطارق السعيد ومحمود حسن تريزيجيه.

فيما ارتدى كل من أحمد حسام ميدو وأحمد صلاح حسني وأحمد مصطفى قميص جينت، ودافع نادر السيد عن ألوان فريق كللوب بروج.

فيما احترف هيثم فاروق في صفوف أوستنده البلجيكي.