سيدربه نجم ليفربول.. إجراء وحيد يفصل عمر فايد عن الانتقال من فنربخشة إلى بيرشوت

السبت، 31 أغسطس 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

عمر فايد

قرر فنربخشة إعارة مدافعه عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

فنرباهتشة

وذكر موقع " busabahmalatya" التركي في تقرير له أن إجراءات التأشيرة هي الشيء الوحيد الذي يفصل مدافع المقاولون العرب السابق عن إتمام الانتقال إلى بيرشوت.

يأتي ذلك بعدما قرر جوزيه مورينيو عدم الاعتماد على عمر فايد في قائمة فنربخشة للموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
مصدر من فنربخشة يكشف لـ في الجول الوجهة الأقرب لـ عمر فايد الموسم الحالي تقرير: شرط أوسيمين أفسد انتقاله إلى الأهلي السعودي الصفقة الثانية.. أهلي جدة يتعاقد مع إيفان توني

لذا قرر النادي التركي إعارته ليشارك في أكبر عدد من المباريات ويكتسب الخبرات.

وكان مصدر من فنربخشة كشف سابقا لـFilGoal.com "الأقرب حتى الآن هو إعارة عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي".

وأضاف "دريك كاوت المدير الفني لبيرشوت مهتم بضم اللاعب وهو ما يمنحه فرصة أكبر للتطور ولعب عدد دقائق أكبر".

وأتم "الصفقة لم تتم بشكل نهائي حتى الآن".

وخاض فايد الموسم الماضي 21 مباراة في جميع المسابقات مع نوفي بازار الصربي بعدما أعير له من فنربخشة كذلك.

ويتولى ديرك كويت لاعب ليفربول ونجم هولندا السابق تدريب بيرشوت البلجيكي.

يذكر أن النادي مملوك للسعودي عبد الله بن مساعد والذي يمتلك أيضا أندية شيفليد يونايتد الإنجليزي وشاتروه الفرنسي وكيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.

ويحتل بيرشوت المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري البلجيكي بعدما هُزم في أربع مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وسيكون عمر فايد صاحب الـ21 عاما المصري رقم 24 الذي يلعب في الدوري البلجيكي.

ويعد نادي ليرس والذي كان مملوك لماجد سامي مالك نادي وادي دجلة الأكثر استقاطبا للاعبين المصريين برصيد 13 لاعبا أبرزهم دودو الجباس وأحمد سيد زيزو وحسام غالي وأحمد سعيد أوكا وأحمد سمير فرج ومحمد عبد الواحد وكريم حافظ.

ولعب لفريق أندرلخت كل من أحمد حسن وطارق السعيد ومحمود حسن تريزيجيه.

فيما ارتدى كل من أحمد حسام ميدو وأحمد صلاح حسني وأحمد مصطفى قميص جينت، ودافع نادر السيد عن ألوان فريق كللوب بروج.

فيما احترف هيثم فاروق في صفوف أوستنده البلجيكي.

عمر فايد بيرشوت فنربخشه ميركاتو
نرشح لكم
صلاح يكشف سر أهدافه ضد مانشستر يونايتد.. كيف تغير وأغنية يحبها لن يرحل؟ مصطفى محمد في قائمة نانت لمواجهة مونبييليه ليكيب: ليجانيس ينافس ليستر سيتي لضم مصطفى محمد أبولا: بلال مظهر على أعتاب إشتريلا أمادورا البرتغالي تقرير تركي: الفتح السعودي يطلب ضم تريزيجيه.. وموقف طرابزون قرعة الدوري الأوروبي – مواجهات قوية لـ مرموش وعبد المنعم.. ويونايتد ضد مورينيو ليكيب: ليستر سيتي تحرك بقوة لضم مصطفى محمد تسجيل ركلته لم يكن كافيا.. تريزيجيه يودع دوري المؤتمر الأوروبي مع طرابزون
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: لا نعاني من مشكلة هجومية.. وسنصل للحل المناسب 15 دقيقة | الدوري الإسباني
نابولي يستبعد أوسيمين من قائمته.. ويمنح القميص رقم 9 لـ لوكاكو 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) برايتون.. ضغط كبير من المدفعجية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول – الزمالك يجدد تعاقده مع محمد عواد 49 دقيقة | الكرة المصرية
بعد الهزيمة الأولى.. موكوينا: أحتاج للوقت مع الوداد 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح يكشف سر أهدافه ضد مانشستر يونايتد.. كيف تغير وأغنية يحبها ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال – تروسارد أساسي.. وصلاح على مقاعد البدلاء ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: النصر يعرض 80 مليون ريال وتيليس مقابل الحربي.. والشباب يشترط ماني 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان