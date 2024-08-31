الصفقة الثانية.. أهلي جدة يتعاقد مع إيفان توني

السبت، 31 أغسطس 2024 - 10:48

كتب : FilGoal

إيفان توني - أهلي جدة

أتم نادي أهلي جدة السعودي إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني.

وانضم توني إلى أهلي جدة قادما من برينتفورد.

وأعلن أهلي جدة تعاقده بشكل رسمي مع إيفان توني لمدة 4 سنوات.

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وسيحصل برينتفورد على 40 مليون جنيه استرليني مقابل انتقال توني بحسب التقارير.

حسم صفقة توني تم إثر فشل صفقة انتقال فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، الذي لم يتمكن من الانتقال إلى تشيلسي أيضا.

وبات توني الصفقة الثانية لأهلي جدة خلال هذا الصيف بعد ضم البرازيلي ألكيساندر.

وغاب توني عن أول مباراتين في الدوري الإنجليزي بسبب العروض المقدمة لضمه.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادما من صفوف بيتربوره في عام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 23 آخرين.

إيفان توني أهلي جدة الدوري السعودي
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