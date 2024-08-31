مواعيد مباريات اليوم السبت 31-8-2024 والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي وأرسنال وبرشلونة

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

وفي الدوري الإنجليزي تقام اليوم العديد من المباريات الهامة وعلى رأسهم الثنائي مانشستر سيتي وأرسنال.

كما سيلعب لاعب الوسط المصري سام مرسي مع إبسويتش ضد فولام.

وفي إسبانيا يخوض برشلونة مواجهة مرتقبة أمام بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

الدولي عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت سيواجه هوفنهايم بالدوري الألماني.

فيما سيلعب مصطفى محمد مع نانت ضد مونبيليه بالدوري الفرنسي.

كذلك سيخوض الوكرة بقيادة حمدي فتحي مواجهة الخور بكأس قطر.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × برايتون.. 2:30 ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها عصام الشوالي.

إبسويتش تاون × فولام.. 5:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 9.

وست هام × مانشستر سيتي.. الساعة 7:30 مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

برشلونة × بلد الوليد.. الساعة 6:00 مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

أتليتك بلباو × أتليتكو مدريد.. الساعة 8:00 مساء.. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × هوفنهايم.. 4:30 مساء.. ويذاع على بي إن سبورتس 5.

باير ليفركوزن × لايبزج.. 7:30 مساء.. ويذاع على بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

مونبيليه × نانت.. 8:00 مساء.. ويذاع على بي إن سبورتس 9.

كأس قطر

الوكرة × الخور.. في تمام الساعة 6:30 مساء وتذاع المباراة على قنوات الكاس القطرية.