رومانو: تمت.. توني إلى الأهلي السعودي

مسألة وقت ويعلن أهلي جدة السعودي عن تعاقده مع إيفان توني مهاجم برينتفورد.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد أجرى توني الكشف الطبي تمهيدًا للإعلان عن الانتقال.

وسيحصل برينتفورد على 40 مليون جنيه استرليني وفقا للتقارير أيضا.

وسيسافر توني خلال ساعات تمهيدا لتقديمه لاعبا جديدا للأهلي السعودي.

حسم صفقة توني تم إثر فشل صفقة انتقال فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، الذي لم يتمكن من الانتقال إلى تشيلسي أيضا.

وغاب توني عن أول مباراتين في الدوري الإنجليزي بسبب العروض المقدمة لضمه.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادما من صفوف بيتربوره في عام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 23 آخرين.