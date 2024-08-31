سكاي: الحل في السعودية.. تعثر مفاوضات انتقال أوسيمين لـ تشيلسي

السبت، 31 أغسطس 2024 - 01:44

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

تعثرت مفاوضات تشيلسي مع نابولي لضم النيجيري فيكتور أوسيمين.

ولم يتوصل الفريقان مع نهاية الانتقالات الصيفية لموسم 2024-25 لاتفاق ليستمر اللاعب مع نابولي حتى إشعار آخر.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة سكاي.

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فإن مسؤولي تشيلسي غادروا نابولي دون إتمام التعاقد.

وإذا لم يستطع أي فريق سعودي من إقناع نابولي بضم أوسيمين حتى يوم 2 سبتمبر موعد غلق باب الانتقالات في السعودية فإن النيجيري سيبقى في نابولي لكن لن يكون ضمن خطط الفريق.

وشدد رومانو على أن علاقة اللاعب بالنادي تحطمت.

ولم يتواجد أوسيمين في قائمة نابولي منذ بداية الموسم المحلي بإيطاليا تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وستزداد الأمور صعوبة خاصة مع ضم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وسبق أن كشفت صحيفة الرياضية لتوصل أوسيمين لاتفاق للانتقال لأهلي جدة السعودي لمدة 4 مواسم مقابل 160 مليون يورو.

هداف نيجيريا ارتبط أيضا بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأهلي جدة الإنجليزي لكن دون أي جديد.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 مليون جنيه إسترليني.

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