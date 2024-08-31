عودة نهائية هذه المرة.. بيتيس يضم لو سيلسو

السبت، 31 أغسطس 2024 - 01:30

كتب : FilGoal

جيوفاني لو سيلسو

أعلن نادي ريال بيتيس عودة الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو وتلك المرة بشكل نهائي قادما من توتنام الإنجليزي.

وانضم الدولي الأرجنتيني لصفوف الفريق الأندلسي حتى 2028.

وسبق أن لعب لو سيلسو مع بيتيس معارا من باريس سان جيرمان وخاض خلال تلك الفترة 45 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وصنع 6.

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وبدأ لو سيلسو مسيرته في روزاريو سنترال الأرجنتيني ثم انتقل لباريس سان جيرمان في 2016.

قضى موسمين في باريس ثم أعير لبيتيس، وفي 2019 انضم لتوتنام.

وخرج خلال تجربته مع الديوك اللندنية على سبيل الإعارة مرتين لصفوف فياريال الإسباني.

وحقق خلال مسيرته مع الأندية 7 ألقاب متنوعة.

وساهم لو سيلسو في تحقيق منتخب الأرجنتين للقبي كوبا أمريكا 2021 و2024، وغاب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

جيوفاني لو سيلسو ريال بيتيس توتنام
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