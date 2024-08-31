زميل سامسون أكينيولا السابق.. اتحاد جدة يضم أورتيجا ويعيره مباشرة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم براينت أورتيجا من كاراكاس الفنزويلي لمدة 3 مواسم.

وتزامل اللاعب من قبل مع سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك في صفوف الفريق الفنزويلي وتشاركا سويا في 17 مباراة.

وأوضح اتحاد جدة في بيانه إعارة اللاعب مباشرة لنادي جدة الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى.

وأوضح الاتحاد في بيانه "أن هذا الاختيار جاء ليكون ضمن نطاق استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب بعد متابعة لمسيرته كلاعب شاب استطاع حجز مكان أساسي في قائمة فريقه كاراكاس".

📝| النادي يتعاقد مع الفنزويلي أورتيجا ويوافق على إعارته لنادي جدة pic.twitter.com/sb75MBlPUB — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 30, 2024

وخاض أورتيجا البالغ من العمر 21 عاما 75 مباراة في جميع المسابقات المحلية والقارية.

وحصل على استدعاءه الأولى للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 مع منتخب فنزويلا.

ويشغل أورتيجا مركز صانع الألعاب وخط الوسط.

وحقق اتحاد جدة الفوز في أول جولتين له هذا الموسم بأهداف في +90 محققا العلامة الكاملة حتى الآن.