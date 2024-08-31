زميل سامسون أكينيولا السابق.. اتحاد جدة يضم أورتيجا ويعيره مباشرة

السبت، 31 أغسطس 2024 - 01:07

كتب : FilGoal

براينت أورتيجا

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم براينت أورتيجا من كاراكاس الفنزويلي لمدة 3 مواسم.

وتزامل اللاعب من قبل مع سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك في صفوف الفريق الفنزويلي وتشاركا سويا في 17 مباراة.

وأوضح اتحاد جدة في بيانه إعارة اللاعب مباشرة لنادي جدة الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى.

أخبار متعلقة:
رين يتعاقد مع جوتا قادما من اتحاد جدة فوت ميركاتو: اتحاد جدة يطلب ضم نايف أكرد بمشاركة ديانج.. الخلود يخسر في الوقت القاتل من اتحاد جدة في بداية الدوري السعودي تقرير: رين الفرنسي يفاوض اتحاد جدة من أجل جوتا

وأوضح الاتحاد في بيانه "أن هذا الاختيار جاء ليكون ضمن نطاق استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب بعد متابعة لمسيرته كلاعب شاب استطاع حجز مكان أساسي في قائمة فريقه كاراكاس".

وخاض أورتيجا البالغ من العمر 21 عاما 75 مباراة في جميع المسابقات المحلية والقارية.

وحصل على استدعاءه الأولى للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 مع منتخب فنزويلا.

ويشغل أورتيجا مركز صانع الألعاب وخط الوسط.

وحقق اتحاد جدة الفوز في أول جولتين له هذا الموسم بأهداف في +90 محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

براينت أورتيجا كاراكاس اتحاد جدة
نرشح لكم
رين يتعاقد مع جوتا قادما من اتحاد جدة بنزيمة: موسم الاتحاد كان مليئا بالمشاكل ولكن رومانو: الهلال يقدم عرضا لـ بنفيكا لضم ماركوس ليوناردو "الأصفر ليس مجرد لونا".. النصر يضم ويسلي موهبة كورينثيانز تقارير: تمت.. إيفان توني ينتقل إلى أهلي جدة.. ومصير مجهول لأوسيمين بمشاركة شريف.. الخليج يخسر من الشباب بهدف كاراسكو انتهت في الدوري السعودي - الخليج (0)-(1) الشباب.. خسارة أولى الدوري السعودي - شريف يقود هجوم الخليج أمام الشباب.. وكاراسكو أساسي
أخر الأخبار
الصفقة التاسعة.. وست هام يضم كارلوس سولير 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: الحل في السعودية.. تعثر مفاوضات انتقال أوسيمين لـ تشيلسي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة نهائية هذه المرة.. بيتيس يضم لو سيلسو 42 دقيقة | الدوري الإسباني
من لعبة EA FC إلى الواقع.. ريال سوسييداد يعلن ضم نايف أكرد 45 دقيقة | ميركاتو
لن يذهب مصطفى محمد.. هالر إلى ليجانيس 51 دقيقة | ميركاتو
"كنت أغير حفاضاته".. كريستال بالاس يعلن ضم نكيتياه من أرسنال 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيورنتينا يتعاقد مع جوسينس وبوفي ساعة | ميركاتو
زميل سامسون أكينيولا السابق.. اتحاد جدة يضم أورتيجا ويعيره مباشرة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 3 مباشر اليوم الأخير من الانتقالات - نايف أكرد للدوري الإسباني.. وتوني إلى أهلي جدة 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس