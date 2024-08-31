أحمد الشناوي: أمور غير كروية أبعدتنا عن الدوري.. وجماهير بيراميدز لا تأخذ حقها

السبت، 31 أغسطس 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

أبدى أحمد الشناوي لاعب بيراميدز سعادته بالتتويج بكأس مصر بعد الفوز على زد 1-0 في المباراة النهائية.

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أهنئ الفريق واللاعبين والإدارة. بذلنا جهود جبارة هذا الموسم ولم نكن موفقين في الدوري".

وأضاف "البطولة هي الأولى وبإذن الله لن تكون الأخيرة والقادم أفضل".

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وأكمل "كنا سنكمل المنافسة للنهاية ولكن الظروف أبعدتنا ولم تكن الأمور كروية فقط ولا أريد الدخول في التفاصيل".

واختتم "الجماهير التي تحضر معنا لا تأخذ حقها. ربما عددهم قليل ولكنهم يبذلون الكثير من الجهد".

وأصبحت تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 347 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

وحجز بيراميدز بطاقة التأهل لـ كأس السوبر المصري للموسم المقبل بعد الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

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