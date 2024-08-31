توفيق: كنا نستحق الكأس بعد خسارة الدوري

السبت، 31 أغسطس 2024 - 00:55

كتب : FilGoal

أحمد توفيق - بيراميدز

أبدى أحمد توفيق لاعب بيراميدز سعادته بالتتويج بكأس مصر بعد الفوز على زد 1-0 في المباراة النهائية.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تم فك النحس. كنا نستحق الفوز ببطولة هذ االموسم بعد أن نافسنا على الدوري لآخر لحظة".

وأضاف" الله كلل جهودنا هذا الموسم ببطولة في النهاية".

وأوضح "لعبنا 5 نهائيات في بيراميدز ولم نكن موفقين في الماضي، خسرنا الكونفدرالية وكأس السوبر وكأس مصر مرتين".

واختتم "نتمنى أن تكون هذه هي البداية لنا لتحقيق أشياء أكبر".

وأصبحت تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 347 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

وحجز بيراميدز بطاقة التأهل لـ كأس السوبر المصري للموسم المقبل بعد الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

أحمد توفيق بيراميدز كأس مصر
نرشح لكم
يورتشيتش: لا حديث عن الأداء فقد انتهى اللاعبون بدنيا وذهنيا أحمد الشناوي: أمور غير كروية أبعدتنا عن الدوري.. وجماهير بيراميدز لا تأخذ حقها وليد الكرتي: كأس مصر مفتاح لبطولات جديدة أمام بيراميدز في انتظار الكارت الذهبي.. بيراميدز ثالث المتأهلين لـ كأس السوبر المصري 2025 مصطفى فتحي يرد على أنباء رحيله بعد التتويج بكأس مصر منطقة بورسعيد كرمته.. اللاعب الطبيب الذي أنقذ حياة حسام عرفات لحظة منتظرة من 6 سنوات.. بيراميدز يحقق لقبه الأول ويحصد كأس مصر أمام زد جوميز يقرر استمرار تدريبات الونش وعبد الشافي في القاهرة بدلا من برج العرب
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. توني إلى الأهلي السعودي 22 دقيقة | ميركاتو
الصفقة التاسعة.. وست هام يضم كارلوس سولير 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: الحل في السعودية.. تعثر مفاوضات انتقال أوسيمين لـ تشيلسي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة نهائية هذه المرة.. بيتيس يضم لو سيلسو ساعة | الدوري الإسباني
من لعبة EA FC إلى الواقع.. ريال سوسييداد يعلن ضم نايف أكرد ساعة | ميركاتو
لن يذهب مصطفى محمد.. هالر إلى ليجانيس ساعة | ميركاتو
"كنت أغير حفاضاته".. كريستال بالاس يعلن ضم نكيتياه من أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
فيورنتينا يتعاقد مع جوسينس وبوفي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 3 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس