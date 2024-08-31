توفيق: كنا نستحق الكأس بعد خسارة الدوري

أبدى أحمد توفيق لاعب بيراميدز سعادته بالتتويج بكأس مصر بعد الفوز على زد 1-0 في المباراة النهائية.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تم فك النحس. كنا نستحق الفوز ببطولة هذ االموسم بعد أن نافسنا على الدوري لآخر لحظة".

وأضاف" الله كلل جهودنا هذا الموسم ببطولة في النهاية".

وأوضح "لعبنا 5 نهائيات في بيراميدز ولم نكن موفقين في الماضي، خسرنا الكونفدرالية وكأس السوبر وكأس مصر مرتين".

واختتم "نتمنى أن تكون هذه هي البداية لنا لتحقيق أشياء أكبر".

وأصبحت تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 347 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

وحجز بيراميدز بطاقة التأهل لـ كأس السوبر المصري للموسم المقبل بعد الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.