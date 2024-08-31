وليد الكرتي: كأس مصر مفتاح لبطولات جديدة أمام بيراميدز

أبدى وليد الكرتي لاعب بيراميدز سعادته بالتتويج بكأس مصر بعد الفوز على زد 1-0 في المباراة النهائية.

وقال الكرتي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "البطولة أتت بعد جهد كبير والفوز بالألقاب ليس سهلا".

وأضاف "نتمنى أن يكون الكأس مفتاحا لبطولات جديدة ومواسم قادمة نكملها بهذه الوتيرة".

وأكمل "هذا باب فتح لنا لنزيد القوة ونواصل العمل".

في الإطار ذاته قال مهند لاشين: "الله عوضنا بهذه البطولة. دائما ما كنت أقول أن هذا الفريق يحتاج لبداية، وهذه البطولة هي البداية".

وأصبحت تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 347 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

وحجز بيراميدز بطاقة التأهل لـ كأس السوبر المصري للموسم المقبل بعد الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.