في انتظار الكارت الذهبي.. بيراميدز ثالث المتأهلين لـ كأس السوبر المصري 2025

السبت، 31 أغسطس 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

حجز بيراميدز ثالث بطاقات كأس السوبر المصري لموسم 2024-25 بعد فوزه بلقب كأس مصر.

وحقق بيراميدز اللقب الأول في تاريخه بحصد لقب كأس مصر بالفوز على زد في النهائي.

وتأهل بيراميدز لكأس السوبر بعد الأهلي بطل الدوري المصري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة المصرية.

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وتتبقى بطاقة رابعة ستحسم عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة.

وتقام بطولة السوبر المصري للنخبة بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق للعام الثاني على التوالي في الإمارات.

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تقرر تغيير موعد كأس السوبر المصري من يوم 1 أكتوبر ليقام خلال الفترة ما بين 17 إلى 21 أكتوبر في الإمارات".

وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري في نسخته الماضية بعد الفوز في النهائي على فيوتشر (مودرن سبورت حاليا).

ويشارك في البطولة أبطال الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة، والفريق الرابع بالكارت الذهبي من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

ويشارك بيراميدز في كأس مصر للمرة الثالثة على التوالي إذ خسر من الأهلي في 2022 ثم حل ثالثا في النسخة الماضية من البطولة.

بيراميدز كأس السوبر المصري كأس مصر
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