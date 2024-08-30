مصطفى فتحي يرد على أنباء رحيله بعد التتويج بكأس مصر

أبدى مصطفى فتحي لاعب بيراميدز سعادته بالتتويج بكأس مصر بعد الفوز على زد 1-0 في المباراة النهائية.

وقال فتحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اجتهدنا هذا العام ونافسنا على الدوري حتى آخر لحظة، والآن عوضنا خسارته ببطولة الكأس".

وأضاف "البطولة لم تكُن ستُلعب من الأساس ولكنها أقيمت لكي نأخذها نحن، وهذه مكافأة الله لنا".

وأكمل "لو كنا فريق جماهيري شعبي الوضع سيختلف لأن الجماهير تمنحك دافعا كبيرا".

واختتم "عقدي مستمر مع بيراميدز ولن أذهب لأي مكان".

وأصبحت تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 347 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

وحجز بيراميدز بطاقة التأهل لـ كأس السوبر المصري للموسم المقبل بعد الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

وحقق مصطفى فتحي اللقب العاشر في مسيرته مع الزمالك وبيراميدز.