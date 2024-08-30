منطقة بورسعيد كرمته.. اللاعب الطبيب الذي أنقذ حياة حسام عرفات

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 23:41

كتب : رضا السنباطي

حسام عرفات لاعب إنبي

قررت منطقة بورسعيد لكرة القدم تكريم الطبيب أحمد عادل سالم لاعب نادي الجمارك الذي أنقذ حياة حسام عرفات لاعب بورفؤاد.

وبلع عرفات لسانه في مباراة الجمارك وبورفؤاد، قبل أن يتمكن سالم من إعادته لمكانه الطبيعي.

اللاعب والطبيب أحمد عادل هو ابن عادل سالم اللاعب الدولي للكرة الطائرة في التسعينات.

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وبدأ أحمد عادل سالم مسيرته الرياضية مع النادي المصري في سن 9 يسنوات، ووصل للفريق الأول.

وقال سالم إنه كان يستعد للنزول للملعب كبديل في المباراة، وفجأة سقط حسام عرفات علي الارض في كرة مشتركة مع زميله محمد شوقي.

وحينما سقط أمامه فزع بعد أن وجد حسام علي الأرض في وضع غير طبيعي وتدخل رفقة محمد التايب في علاجه ووجد فكه مخلوع من مكانه.

ونظرا لكونه طبيب أسنان تمكن من رد الفك لوضعه الطبيعي سريعا ثم إعادة اللسان لمكانه بالتعاون مع التايب.

وأشار إلى أن حالة حسام عرفات كانت صعبة جدا بعد دخوله في غيبوبة استمرت ساعات حتي استعاد وعيه.

حسام عرفات
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