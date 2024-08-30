صفقة تبادلية تقضي انتقال أبراهام إلى ميلان وسالميكرس إلى روما
الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 23:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان التعاقد مع تامي أبراهام لاعب روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعلى الجانب الآخر رحل أليكسيس سالميكرس إلى روما.
أليكسيس ساليمايكيرس
النادي : روما
تامي أبراهام
النادي : ميلان
Sharpening our attack ⚔️ @tammyabraham #DNACMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) August 30, 2024
وجاء إعلان الناديان أن الصفقة التبادلية على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء.
ودرس الناديان إبرام تلك الصفقة بصيغة الانتقال الدائم، لكن الخلافات المادية أدت إلى عدم إكمالها حسب التقارير الإخبارية.
ولكن اتفق ميلان وروما في النهاية على إبرامها على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء.
ولعب المهاجم الإنجليزي مع روما إجمالا 120 مباراة وسجل 37 هدفا وصنع 13 آخرين.
وعلى الجانب الآخر لعب الجناح البلجيكي مع ميلان 141 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 14 آخرين.
🤝 Benvenuto alla Roma, Alexis Saelemaekers! 🇧🇪#ASRoma pic.twitter.com/YirayK4QwF— AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2024
وتعرض أبراهام لعدة إصابات مع روما منذ انضمامه له في 2021-2022 وقضى 330 يوما مصابا، وغاب عن 51 مباراة.
بينما غاب سالميكرس الموسم الماضي عن بولونيا حيث قضى الموسم معارا في 12 يوما وغاب عن مباراة واحدة.