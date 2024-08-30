لحظة منتظرة من 6 سنوات.. بيراميدز يحقق لقبه الأول ويحصد كأس مصر أمام زد

بعد 6 سنوات من تغيير اسمه من الأسيوطي، حقق بيراميدز لقبه الأول في تاريخه بالفوز بلقب كأس مصر 2023-24 بالفوز على زد بنتيجة 1-0.

سجل هدف الفوز واللقب الأول لبيراميدز فيستون ماييلي.

في 2018 تحول اسم الأسيوطي إلى بيراميدز بعد استحواذ تركي آل الشيخ آنذاك على النادي عقب موسمين له وسط الكبار.

وفي 2019 أعلن تركي آل الشيخ بيع بيراميدز لمستثمر إماراتي بقيادة سالم الشامسي.

وخلال السنوات الـ 6 الماضية، حاول بيراميدز المنافسة، فاحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم، ووصل لنهائي كأس مصر مرتين وخسر، وخسر أيضا نهائي كأس السوبر المصري ونهائي الكونفدرالية، إلى أن جاءت تلك اللحظة لرفع اللقب الأول.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 13 الذي يتوج بلقب كأس مصر في تاريخه، متساويا مع المصري والترام والقناة.

وأنهى بيراميدز عقدة نهائي كأس مصر بعدما خسر مرتين ضد الأهلي والزمالك من قبل. بينما خسر زد أول نهائي له في تاريخه.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

وحجز بيراميدز بطاقة التأهل لـ كأس السوبر المصري للموسم المقبل بعد الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

وحقق كرونوسلاف يوريشيتش أول لقب له مع بيراميدز، والسابع في مسيرته كمدرب بعدما توج من قبل مع دينامو زغرب الكرواتي والنصر الإماراتي.

وأصبحت تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 347 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

"ماييلي بيخطف هدف التقدم في الوقت القـاـتل"🔥🔥.. بيراميدز يتقدم على زد إف سي في الدقائق الأخيرة ويقترب من الفوز ببطولة كأس مصر لأول مرة في تاريخ الفريق👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/tgc12IhRNn — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 30, 2024

وصف المباراة

كاد أن يتقدم زد مبكرا بخطأ من أحمد الشناوي الذي خرج للتصدي لانفراد مصطفى زيكو فسدد كرة ارتطمت بقدم الأخير وتوجهت نحو مرماه لكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 8.

أول تهديد حقيقي لبيراميدز جاء في الدقيقة 26 بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء من مصطفى فتحي مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 36 أرسل زيكو بينية لشادي حسين الذي سدد كرة أرضية ضعيفة أبعدها الدفاع دون خطورة.

وتألق أحمد الشناوي لمقصية زيكو وحوّلها لركنية في الدقيقة 40.

شوط أول انتهى سلبي.

وفي الدقيقة 58 أرسل مهند لاشين تسديدة صاروخية أبعدها ببراعة علي لطفي لركنية.

وفي الدقيقة 70 توغل فيستون ماييلي من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية لوليد الكرتي الذي سدد كرة أبعدها علي لطفي.

وسجل فيستون ماييلي أغلى أهداف بيراميدز في تاريخه بعد لمسة سكنت الشباك إثر ركنية مرت من الجميع في الدقيقة 87.

الدقائق الأخيرة مرت بدون أي جديد ليتوج بيراميدز بأولى ألقابه تاريخيا.