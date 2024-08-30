بنزيمة: موسم الاتحاد كان مليئا بالمشاكل ولكن

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - جاياردو

أبدى كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة السعودي اعتقاده بوجود بعض المميزات في الموسم السلبي الذي عاشه مع الفريق، في تجربته الأولى بالدوري السعودي.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وقال بنزيمة في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية: "لا أحب الحديث عن الموسم الماضي ولكن كان هناك الكثير من المشاكل".

وأضاف "أعتقد أننا لم نركز على كرة القدم وسط الكثير من المشاكل".

وأوضح "يجب أن نستفيد من هذا الفشل للنهوض مجددًا، وهذا ما فعلناه في الفترة التحضيرية حيث أجرينا عدة تغييرات على الفريق".

وأكمل "الأهم هو المضي قدما. لا يجب أن ننسى ما حدث في الموسم الماضي، بل يجب التعلم من هذه الأخطاء".

وعن الضغط الذي يواجهه بعد الموسم السيئ قال: "أنا أتعرض للضغط منذ كان عمري 8 سنوات. الضغط الآن يتحول لطموح بالنسبة لي".

واختتم "هذا ما يتيح لي أن أكون جيدًا وأن أساعد فريقي على الفوز. أحتاج للجميع دائما فهذه رياضة جماعية، وأنا سعيد ببعض الضغط هنا لأنه سيجعلنا أفضل".

وكان الاتحاد بطل الدوري في الموسم قبل الماضي، وبعد انطلاقة الصفقات الجديدة وعلى رأسها بنزيمة أنهى الموسم في المركز الخامس.

الموسم شهد إقالة نونو سانتو المدرب الفائز بالدوري إثر خلاف وقع مع بنزيمة، وفي ونهايته أقيل خليفته مارسيلو جاياردو.

والآن يتولى الفرنسي لوران بلان مواطن بنزيمة قيادة الفريق.

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