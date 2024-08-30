أثلتيك: أرسنال يخلص سترلينج من سجن ماريسكا

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 23:01

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - كول بالمر

يخوض أرسنال مفاوضات مع تشيلسي في اللحظات الأخيرة لضم جناحه رحيم سترلينج.

وبحسب ديفيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" الأمريكي، فإن صفقة انتقال الجناح البالغ من العمر 29 عاما تقترب من الحسم بين الناديين.

على الجانب الآخر لم يتم الاتفاق على الشروط الشخصية بين سترلينج وأرسنال، ولكن ليس من المتوقع حدوث أي مشاكل.

وكان سترلينج قد تم طرح اسمه في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد وجناحه جادون سانشو.

ويرتبط رحيم بتعاقد مع تشيلسي لمدة ثلاث سنوات مقبلة براتب 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويحتاج تشيلسي لخفض جزء من رواتبه الحالية، حيث من المنتظر رحيل 7 لاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي إنه لا يعتبر سترلينج الجناح المناسب له.

الإنجليزي الدولي انضم إلى تشيلسي في صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

وقضى رحيم 7 أعوام في سيتي، الذي انضم إليه من ليفربول في 2015.

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