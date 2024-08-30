نابولي يتعاقد مع مكتوميناي وجيلمور

أعلن نادي نابولي التعاقد مع سكوت مكتوميناي قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة سكاي فإن النادي الإيطالي أبرم الصفقة مقابل 30.5 مليون يورو.

وأفادت الشبكة أن عقد لاعب الوسط يمتد حتى 2029.

وسيحصل مانشستر يونايتد على نسبة من إعادة البيع مستقبلا دون الكشف عن النسبة وفقا لموقع ذا أثلتيك.

ولعب مكتوميناي 43 مباراة مع يونايتد خلال الموسم الماضي في جميع البطولات.

وتمكن مكتوميناي من تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ولم يلعب مكتوميناي في أي فريق آخر خلال مسيرته الكروية، ولذلك إذا انتقل إلى نابولي فسيكون هذا أول انتقال له.

وبدأ اللاعب الذي يحمل الجنسية السكتلندية مسيرته في مانشستر يونايتد عام 2002 ولم يخرج حتى فترة إعارة لأي فريق آخر.

وعلى الجانب الآخر أعلن نادي الجنوب الإيطالي أيضا تعاقده مع بيلي جيلمور قادما من برايتون.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن برايتون تحصل على 14 مليون يورو نظير انتقال لاعبه إلى نابولي.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما حتى 2029.