جوميز يقرر استمرار تدريبات الونش وعبد الشافي في القاهرة بدلا من برج العرب

قرر جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك استمرار تدريبات محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي في القاهرة من أجل مواصلة برنامجهما التأهيلية.

واتفق الجهاز الفني للزمالك مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة على استمرار الثنائي في القاهرة لتنفيذ البرنامج التأهيلي، في ظل رغبة الجهاز الفني تواجد العناصر الجاهزة في معسكر برج العرب.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا خاصا للثنائي يتم تنفيذه بشكل يومي في ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء.

وعاد الثنائي الونش وعبد الشافي من إصابة في الرباط الصليبي.

وبدأ معسكر الزمالك اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي السبت المقبل، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم الثلاثاء القادم.

ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.