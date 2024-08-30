تاو: الوداد وكايزر تشيفس؟ قالوا تنزانيا أيضا.. وهذا ما أخبروني به في الأهلي قبل سفري

كشف بيرسي تاو جناح الأهلي حقيقة مفاوضات الفرق الأخرى لانتقاله إليها من الأحمر، وموقفه من تجديد عقده مع النادي.

وقال تاو في تصريحاته لإذاعة مترو إف إم الجنوب إفريقية: "حين غادرت الأهلي -للراحة- كان الكل سعداء ويقولون لي: اذهب واحصل على عطلتك فكلنا سنخرج للراحة الآن، واستمتع بوقتك في بلادك، وواصل اتباع البرنامج المحدد لك وتدرب وقتما استطعت".

وأضاف "أنا سعيد في الأهلي والأهلي سعيد بوجودي. إنه نادٍ كبير ولذلك ستكون هناك أخبار عن كل لاعب دائمًا. ولكن مما رأيناه جميعًا لا يوجد خبر رسمي من النادي أو مني شخصيًا لأننا شعرنا أن كل ما يثار هو مجرد شائعات".

وأوضح "أنا لا أتحدث مع أي أحد. رأيت شائعات عن وجود فرصة لي في كايزر تشيفس والوداد وفي السعودية. البعض حتى يقول في تنزانيا، ولكني أكتفي بالمشاهدة لأنها مجرد شائعات".

وأكمل "كل الأنباء المنتشرة في الصحف ليست صحيحة. حين وصلت إلى مصر زعموا معاناتي من إصابة مزمنة ولا أعرف من أين أتى هذا الحديث، لقد كان هناك الكثير من تلك الأمور".

وواصل "أعرف أن وكيلي تحدث مع الإدارة الرياضية في الأهلي وسنرى إن كان العقد سيتم تجديده أم لا".

واختتم "لست قلقا وكل ما أردته هو الراحة. لا نزال نملك ما يكفي من الوقت للحديث عن العقد الذي يتبقى فيه عام الآن، ولكن الصعوبة في الأمر أننا سنضطر للحديث خلال هذه الأشهر الستة".

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم على الأهلي قادما من برايتون في صيف عام 2021.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 109 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتد تعاقد تاو مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل في صيف عام 2025.

وتوج تاو مع الأهلي بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لمرتين لدوري أبطال إفريقيا ومرة لكأس السوبر الإفريقي.

كما حظي ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.