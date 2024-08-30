انتهت نهائي كأس مصر - بيراميدز (1)-(0) زد.. اللقب الأول للسماوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر موسم 2023-24.

وستكون تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 385 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

وسيحمل الفريق الفائز اليوم لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه ليصبح الفريق رقم 13 الذي يرفع لقب الكأس.

ويقام اللقاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة التي تُجرى في أرضية استاد القاهرة الدولي.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

ويخوض بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه في آخر 6 مواسم إذ خسر سابقا من الزمالك والأهلي، فيما يخوض زد لأول مرة نهائي كأس مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: جوووول قااااااتل.. ماييلي يسدد بسهولة في الشباك بعد ركنية مرت من الجميع.

ق 70: توغل من فيستون ماييلي وتسديدة من الكرتي يتصدى لها علي لطفي ببراعة

ق 58: صاروخية من مهند لاشين وتصدي رائع من علي لطفي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: الشناوي يتصدى لمقصية زيكو ببراعة ويحولها لركنية.

ق 36: بينية من زيكو وتسديدة ضعيفة من شادي حسين يبعدها الدفاع بسهولة

ق 26: تمريرة ثنائية بين مصطفى فتحي والكرتي، وتسديدة من داخل منطقة الجزاء للأول تمر أعلى العارضة.

ق 8: زيكو يهدر الأول بغرابة.. خروج من الشناوي وتشتيت والكرة ترتطم بزيكو وتمر بجوار القائم.

بداية اللقاء