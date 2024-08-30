انتهت نهائي كأس مصر - بيراميدز (1)-(0) زد.. اللقب الأول للسماوي

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

محمد إسماعيل - فيستون ماييلي - زد - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر موسم 2023-24.

وستكون تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 385 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

وسيحمل الفريق الفائز اليوم لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه ليصبح الفريق رقم 13 الذي يرفع لقب الكأس.

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ويقام اللقاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة التي تُجرى في أرضية استاد القاهرة الدولي.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

ويخوض بيراميدز نهائي كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه في آخر 6 مواسم إذ خسر سابقا من الزمالك والأهلي، فيما يخوض زد لأول مرة نهائي كأس مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: جوووول قااااااتل.. ماييلي يسدد بسهولة في الشباك بعد ركنية مرت من الجميع.

ق 70: توغل من فيستون ماييلي وتسديدة من الكرتي يتصدى لها علي لطفي ببراعة

ق 58: صاروخية من مهند لاشين وتصدي رائع من علي لطفي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: الشناوي يتصدى لمقصية زيكو ببراعة ويحولها لركنية.

ق 36: بينية من زيكو وتسديدة ضعيفة من شادي حسين يبعدها الدفاع بسهولة

ق 26: تمريرة ثنائية بين مصطفى فتحي والكرتي، وتسديدة من داخل منطقة الجزاء للأول تمر أعلى العارضة.

ق 8: زيكو يهدر الأول بغرابة.. خروج من الشناوي وتشتيت والكرة ترتطم بزيكو وتمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

زد بيراميدز كأس مصر نهائي كأس مصر 2024
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