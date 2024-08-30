تقرير: سعود عبد الحميد يحصل على رخصة العمل ومتاح ضد يوفنتوس

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

حصل سعود عبد الحميد لاعب روما على رخصة العمل في إيطاليا التي تتيح له المشاركة مع فريقه.

ويستعد روما لمواجهة منافسه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن لاعب الهلال السعودي السابق حصل على رخصة العمل في إيطاليا.

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وبالتالي أصبح الظهير الأيمن السعودي متاحا لـ دانييلي دي روسي مدرب الفريق لضمه في قائمة المستدعين لمباراة يوفنتوس.

ويرتدي سعود القميص رقم 12 مع الذئاب.

وأصبح عبد الحميد أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي.

ووقع النجم السعودي على عقد يربطه بروما لمدة 4 مواسم.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن قيمة انتقاله من الهلال إلى روما بلغت 3 ملايين يورو.

ولم يحقق روما الفوز في الدوري الإيطالي حتى الآن، إذ تعادل في المباراة الأولى ضد كالياري بدون أهداف، وخسر من إمبولي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

روما سعود عبد الحميد الدوري الإيطالي يوفنتوس الهلال
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