إنتر يتعاقد مع بالاسيوس مدافع شباب الأرجنتين

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 20:32

كتب : FilGoal

توماس بالاسيوس

أعلن نادي إنتر ميلان التعاقد مع توماس بالاسيوس قادما من إنديبيندنتي ريفادافيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد، إلا أن حسب شبكة ESPN فإن عقد اللاعب الأرجنتيني يمتد حتى 2029.

وأفادت الشبكة أن الصفقة أبرمت مقابل 6 أو 6.5 مليون يورو.

وكان بالاسيوس في إنديبيندنتي ريفادافيا على سبيل الإعارة من تاليريس.

وتمكن ريفادافيا من التعاقد معه بشكل دائم قبل بيعه لإنتر.

ويلعب بالاسيوس مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

ويسعى صندوق أوكتري الأمريكي المالك لإنتر لجعل الفريق شاب أكثر، ورفض التعاقد مع ماريو هيرموسو مدافع أتليتكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر بسبب كبر سنه.

وطلب سيموني إنزاجي مدرب النيراتزوري ضم مدافع يلعب بالقدم اليسرى في أكثر من مناسبة خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يواجه إنتر منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ميركاتو إنتر ميلان الدوري الإيطالي إنديبيندنتي ريفادافيا توماس بالاسيوس
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