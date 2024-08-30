بعد شهر ونصف من التعاقد معه.. أستون فيلا يعير بارينيشيا إلى فالنسيا

أعلن نادي أستون فيلا إعارة لاعبه إنزو بارينيشيا إلى فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن الصفقة أبرمت دون وضع بند أحقية الشراء في عقد اللاعب الأرجنتيني.

وكان بارينيشيا جزءا من صفقة بيع دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا إلى يوفنتوس.

وتعاقد يوفنتوس مع لويز مقابل انتقال بارينيشيا بالإضافة إلى صامويل إيلينج إلى النادي الإنجليزي.

ولم يلعب بارينيشيا في أي مباراة رسمية مع أستون فيلا خلال الموسم الجاري.

وشارك لاعب الوسط الأرجنتيني في الموسم الماضي مع فروزينوني على سبيل الإعارة من يوفنتوس

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 39 مباراة مع فروزينوني وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر.

وتمت إعارة إيلينج إلى بولونيا منذ أيام أيضا، وبالتالي تخلص أستون فيلا من الثنائي الذي كان جزءا من بيع لويز.